الامارات | الأبيض الأولمبي يعسّكر في الفجيرة.. ويواجه العراق مرتين

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض الأولمبي يعسّكر في الفجيرة.. ويواجه العراق مرتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، غداً، تجمعه الداخلي في الفجيرة، ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أكتوبر المقبل في الدولة.

ويلعب المنتخب في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

واستدعى مدرب المنتخب الأولمبي الإسباني دينس سيلفا، 25 لاعباً للتجمع الذي سيستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، هم: عيسى الهوتي، سالم خيري، راكان وليد، رائد البلوشي، خلفان النوبي، أحمد محمود، عبدالله سلطان، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، راشد سالم، عمر سعيد، مروان فهد، عبدالله النقبي، سعيد عبيد، ماجد راشد، عيد خميس، سعيد سليمان، محمد عباس، خالد البلوشي، حسين مهدي، عبدالله أنور، مانع عايض، منصور الحربي، يوسف المهيري وفارس خليل.

ويخوض الأبيض الأولمبي خلال فترة التجمع مباراتين وديتين أمام العراق، يومي الرابع والسادس من سبتمبر على استاد نادي الفجيرة.

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