الامارات | تسديدات.. حبيب الفردان والبادل تنس

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. حبيب الفردان والبادل تنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب النصر السابق، حبيب الفردان، لقطات له أثناء وجوده في ملعب بادل تنس لممارسة اللعبة، في الوقت الذي لم يعلن اللاعب حتى الآن عن وجهته المقبلة، بعد أن أعلن في وقت سابق مغادرة فريق النصر، وتوجّه بالشكر إلى النادي، مع العلم باقتراب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

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