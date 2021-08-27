الامارات | اتحاد الكرة يحدّد توقيت مباراة المنتخب أمام لبنان على استاد زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدّد توقيت مباراة المنتخب أمام لبنان على استاد زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد اتحاد كرة القدم الساعة 20:45 من مساء يوم الثاني من سبتمبر المقبل، موعداً لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، في بداية مشوار المنتخبين، ضمن الدور النهائي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، علماً أن المنتخب يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أيضاً منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية.

وقال اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «توتير»: «موعدنا في استاد زعبيل يوم الثاني من سبتمبر»، ووجه رسالة إلى الجمهور الإماراتي بأهمية الدعم الجماهيري للمنتخب في المدرجات، مسلطاً الضوء على دوره المؤثر في بث الحماسة، ورفع الروح المعنوية للاعبين في الملعب، لاسيما أن الأبيض يواجه تحدياً كبيراً خلال هذه التصفيات، بضرورة حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم، وتكرار سيناريو عام 90، عندما تأهل إلى مونديال إيطاليا لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات.

وظهر خلال شريط الفيديو الجمهور الإماراتي وهو يساند المنتخب بقوة خلال مشواره في تصفيات الدور الأول، إذ كان لهذه المؤازرة أثرها المعنوي الكبير في أوساط لاعبي المنتخب، ما قاده إلى التأهل بجدارة إلى الدور النهائي المؤهل لكأس العالم، خلال التصفيات التي أقيمت في الإمارات في يونيو المقبل بنظام التجمع، إذ تصدر الأبيض المجموعة، بعدما حصد 18 نقطة، متفوقاً على منتخبات مجموعته السابعة، التي ضمت إلى جانبه منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا.

ويخوض المنتخب معسكراً إعدادياً ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تحضيراته لمباراة لبنان، بعدما خاض المرحلة الأولى بمعسكر خارجي في صربيا، خلال الفترة من السابع حتى 13 الجاري، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الإعداد.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب خلال المعسكر المرتقب على الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراتيه المقبلتين، أمام كل من منتخبي لبنان وسورية، ومدى استيعاب اللاعبين خطط اللعب التي يعتمدها الجهاز الفني، فضلاً عن الاطمئنان إلى جاهزية اللاعبين، لاسيما في أعقاب الإصابات التي تعرض لها أخيراً عدد من العناصر الأساسية للمنتخب، من بينهم فابيو دي ليما وخلفان مبارك وعلي سالمين.

وسيخوض المنتخب خلال مشواره في الدور النهائي لتصفيات المونديال 10 مباريات، بنظام الذهاب والإياب، يستهلّها بلقاء لبنان، ويختتمها بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم 29 مارس 2022.

وقفز المنتخب إلى المركز الـ68 عالمياً، والسابع على المستوى الآسيوي، وذلك خلال التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية العالمية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، أخيراً، قائمة موسعة ضمت 32 لاعباً.

مارفيك يركز على 3 نقاط في معسكر الأبيض:

1- الاستقرار على التشكيلة الأساسية لمباراتي لبنان وسورية.

2- التركيز على مدى استيعاب اللاعبين خطط اللعب.

3- الاطمئنان على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة.

.. ويُشارك في ورشة عمل كأس العرب

شارك اتحاد كرة القدم في ورشة عمل بطولة كأس العرب 2021، التي نظمتها اللجنة المنظمة للبطولة التي ستقام في الدوحة، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وقال اتحاد الكرة في بيان: «شهدت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي حضوراً لافتاً من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأعضاء اللجنة المنظمة، إلى جانب ممثلي المنتخبات العربية المشاركة، حيث مثل اتحاد الإمارات مسؤولي المنتخبات الوطنية والإعلام والتسويق واللجنة الطبية».

وأضاف: «تناولت الورشة العديد من الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالتنظيم، مثل مواعيد وصول المنتخبات وأماكن إقامتها، إضافة إلى الأطقم الإدارية المساعدة لكل المنتخبات، لتسهيل عملية وصولهم واستقبالهم، وملاعب التدريب والمباريات التي ستقام البطولة».

يذكر أن منتخبنا الوطني سيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات تونس وسورية وموريتانيا، حيث يلعب أولى مبارياته أمام سورية يوم 30 نوفمبر، فيما يواجه منتخب موريتانيا في المباراة الثانية يوم 3 ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب تونس يوم 6 ديسمبر.

• الأبيض سيخوض 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب في الدور النهائي لتصفيات المونديال.

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