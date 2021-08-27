الامارات | بن هويدن: كلباء أفضل من الجزيرة.. أهدر 5 فرص محققة

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هويدن: كلباء أفضل من الجزيرة.. أهدر 5 فرص محققة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو شركة كرة القدم لاتحاد كلباء والمتحدث الاعلامي للنادي، عيسى بن هويدن، أن فريقه كان يستحق الفوز على الجزيرة، أول من أمس، في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه على الرغم من انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، فإن إدارة الشركة راضية عن النقطة، كونها تحققت على حساب «حامل اللقب».

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «كان بإمكان لاعبينا تسجيل هدفين على أقل تقدير من خمس فرص أكيدة سنحت للفريق أثناء المباراة للتوغولي مالابا، وتسديدة محمد سبيل في العارضة وفرصتين لمحمد سبيل وأحمد عامر، بينما اقتصرت فرص الجزيرة على الوصول إلى منطقة الجزاء ومحاولات قليلة».

وعن عطاء اللاعبين الأجانب قال: «كل الأجانب الجدد في الدوري يعانون الأجواء المناخية الصعبة، وبالتالي ستظهر صورتهم الفنية الحقيقية مع تحسّن المناخ وتأقلمهم، ونتطلع إلى أن يكون ذلك في الجولات المقبلة».

وأثنى بن هويدن على متانة خط دفاع الفريق ممثلاً في اللاعبين: عمر الخديم ومحمد سبيل وفهد سبيل وعبد السلام محمد، ووصفه أقوى خط دفاع في الدوري.

من جهته، قال مدرب كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «فرطنا بالفوز الذي كان بحوزتنا لو استثمرنا الفرص التي لاحت لنا، ونيل نقطة شيء جيد، لكننا سنعالج كيفية استعادة تسجيل الأهداف خلال فترة التوقف، وأنا على ثقة بأن القادم سيكون أفضل».

في المقابل، عبّر مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، عن عدم رضاه واستيائه لعدم الفوز، مشيراً إلى أنه توقع ذلك لما يتمتع به كلباء من قوة بدنية، وأنه شكل خطورة واضحة على مرمى فريقه من خلال الهجمات المرتدة.

وقال: «نتطلع إلى أن يتحسّن المناخ ليتحسّن أداء الفريق، وسنعمل على الاستفادة من فترة التوقف لتحسين الأداء».

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