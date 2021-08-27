الامارات | النصر وكلباء إلى نهائي كأس نخبة «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وكلباء إلى نهائي كأس نخبة «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا اتحاد كلباء والنصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس النخبة للاعبين الواعدين بكرة قدم الصالات، بعد فوز النصر على خورفكان 6-3، واتحاد كلباء على مليحة 5-4، أول من أمس، ضمن الدور نصف النهائي، وستقام المباراة النهائية في قاعة نادي المدام الرياضي الثقافي في الشارقة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الأمين العام للجنة، شهاب العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن البطولة مصغرة، لكنها كبيرة بمكاسبها الفنية والبدنية والذهنية، والتي نتطلع في اللجنة التنفيذية من خلالها إلى زرع ثقافة ممارسة كرة الصالات في الإمارات، وتعزيز دور الأندية التي تفسح مجالاً واسعاً لها، وتستحق منا كل الشكر والتقدير».

وأضاف: «الهدف أيضاً هو زيادة عدد المباريات لفئة الرديف والشباب، والاهتمام بقاعدة اللعبة منذ إطلاقها رسمياً في الموسم 2018-2019 لمواليد 2009، الذين يشكلون مستقبل كرة الصالات»، مشيراً إلى أن تسميتها بالنخبة لكونها تجمع نخبة فرق الشباب في الموسم الماضي.

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