اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فيرونا - إنتر ميلان 22:45

الدوري الألماني

دورتموند - هوفنهايم 22:30

مايوركا - إسبانيول 22:00

فالنسيا - ألافيس 00:15

الدوري السعودي

الفيصلي - الاتحاد 20:00

الهلال - الباطن 21:45

سيراميكا - الإسماعيلي 21:00

الأهلي - أسوان 23:00

البنك الأهلي - الزمالك 23:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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