الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإيطالي
فيرونا - إنتر ميلان 22:45
الدوري الألماني
دورتموند - هوفنهايم 22:30
مايوركا - إسبانيول 22:00
فالنسيا - ألافيس 00:15
الدوري السعودي
الفيصلي - الاتحاد 20:00
الهلال - الباطن 21:45
سيراميكا - الإسماعيلي 21:00
الأهلي - أسوان 23:00
البنك الأهلي - الزمالك 23:00
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