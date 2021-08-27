الامارات | عبدالله الرفاعي: الخروج بنقطة من ملعب الوصل «مكسب»

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الرفاعي: الخروج بنقطة من ملعب الوصل «مكسب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع فريق خورفكان، عبدالله الرفاعي، أن الخروج من ملعب الوصل بنقطة التعادل يعتبر مكسباً، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن المدرب البرازيلي كايو زاناردي، عمل خلال الفترة الأخيرة على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وكان الوصل قد خسر نقطتين بالتعادل أمام خورفكان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، حيث فرّط فابيو ليما بهدف الفوز بإهداره ركلة جزاء قبل نهاية المباراة، ليفشل الفريق من الثأر أمام خورفكان، الذي كان قد فاز على «الإمبراطور» في الموسم الماضي. ورفع الوصل رصيده إلى أربع نقاط، بينما حصد خورفكان أول نقطة له في البطولة.

وقال الرفاعي في تصريح صحافي بعد المباراة: «شاهدنا مباراة العين في الجولة الأولى، وأمام الوصل اقتربنا كثيراً من المرمى، وحاولنا ولكن لم ننجح، وبالتأكيد ستتغير الأمور في المباريات المقبلة، هدفنا هو تحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها، ونلتزم بتعليمات الجهاز الفني لتحقيق ذلك، البداية الحصول على نقطة اعتقد أنها جيدة خارج ملعبنا، وستكون فترة التوقف جيدة لمعالجة الأخطاء».

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