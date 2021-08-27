شكرا لقرائتكم خبر أرسنال: أوباميانج لن يرحل للسيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي الإسباني ميكيل أرتيتا أن النادي لن يبيع مهاجمه وقائده الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في حال رغب مانشستر سيتي في ضمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال سيسافر لمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، في الوقت الذي أبدى مدرب الأخير، جوسيب جوارديولا ثقته في إمكانية ضم مهاجم آخر لصفوف فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفة الأسبوع المقبل.

وانتهت محاولات سيتي لضم مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين لصفوفه، وذلك بعدما أكد الأخير بقاءه في صفوف ناديه أمس الأول.

وتشير تقارير إلى أن مانشستر سيتي يسعى حاليا للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي قد يصبح فيه أوباميانج هدفا.

وتألق أوباميانج (32 عاما) في أول مباراة يبدأها كأساسي مع أرسنال، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي اكتسح فيها فريقه منافسه ويست بروميتش 6 / 0 أمس الأول في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ورغم الموسم السيئ الذي قدمه أوباميانج العام الماضي، غير أن سجل المهاجم الجابوني في الكرة الإنجليزية مثير للإعجاب، ويرغب أرتيتا في الاحتفاظ باللاعب الذي وقع على عقد جديد لمدة 3 أعوام مع أرسنال في سبتمبر من العام الماضي.

وبسؤاله حول مخاوفه من إمكانية تحرك السيتي لضم أوباميانج، قال أرتيتا «أوباميانج لاعبنا وسيستمر معنا».

وبات أرسنال النادي الإنجليزي الأكثر انفاقا على انتقالات اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، واعترف أرتيتا بأنه غير متأكد من وجود النادي في وضع يسمح له برفض عروض تعد جيدة بشكل كاف بالنسبة للاعبي الفريق.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه أرتيتا ثقته في بقاء أوباميانج، فإن اللاعب الأقرب لمغادرة أرسنال هو البرازيلي ويليان.

وبعدما انضم إلى أرسنال بدون مقابل قادما من الغريم تشيلسي العام الماضي، عانى الدولي البرازيلي وفشل في ترك بصمته في ملعب الإمارات.

وترددت تقارير أن ويليان يسعى للعودة إلى بلاده للعب مع فريق كورنثيانز.