لماذا لا تمنح الأولمبية الدولية جوائز مالية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم العائدات الضخمة للجنة الأولمبية الدولية والتي تأتي من رعاة يفوق عددهم 14 شركة كبيرة بخلاف حقوق البث التلفزيوني، إلا أنها لا تمنح الحائزين على ميداليات جوائز مالية، حيث تكتفي بما تمنحه اللجان الأولمبية الوطنية لرياضيها المتوجين بالميداليات.

وتمنح اللجنة الأولمبية الدولية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية للفائزين الثلاث الأوائل في الألعاب المعتمدة، كما تسجل أسماء أصحاب الأرقام القياسية والحائزين على الميداليات بسجل تاريخ الأولمبياد.

وتعرف اللجنة الأولمبية الدولية نفسها بأنها منظمة غير ربحية، تعمل على استخدام الإيرادات من الألعاب الأولمبية في مساعدة الرياضيين وتطوير الرياضة في جميع أنحاء العالم، لذلك لا تمنح جوائز مالية للفائزين.

ووفقا لـ (ملف حقائق التسويق الأولمبي إصدار 2020) تنقسم عائدات الألعاب الأولمبية الصادرة عن التسويق إلى فئتين، فئة تديرها اللجنة الأولمبية الدولية، وأخرى تديرها اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية بتوجيه من اللجنة الأولمبية الدولية.

عائدات تحت إدارة اللجنة الأولمبية الدولية:







برنامج الشركاء الأولمبيين.



شركاء البث.



الموردون الرسميون للجنة الأولمبية الدولية وبرنامج الترخيص.



عائدات تحت إدارة اللجان المنظمة:





الرعاة المحليون.



التذاكر.



الترخيص ضمن الدولة المنظمة.



وجهات توزع عليها العائدات:





مساعدات مباشرة للجان الأولمبية الوطنية الأكثر احتياجا للمال، لتزويد الرياضيين المحتاجين بمنحة تدريب شهرية.



الاتحادات الدولية لإقامة وترويج رياضاتها عالميا.



الرياضيون والمدربون (الأفراد) عبر صندوق التضامن الأولمبي.



اللجان المنظمة لكل من الألعاب الأولمبية.



الحركات الأولمبية الأخرى والمنظمات الرياضية لتعزيز تطوير الرياضة في جميع أنحاء العالم.



نشاطات اللجنة الأولمبية الدولية والبرامج والمشاريع التي تنمي الرياضية والحركة الأولمبية.



دعم ميزانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سعيا للحفاظ على المنافسة الشريفة.



تغطية مصاريف إقامة كل الرياضيين في القرية الأولمبية ودعمهم طوال 17 يوما من المنافسة.- إعانات السفر للتنافس في مسابقات التأهيل الأولمبية.



دعم الرياضيين اللاجئين ما يسمح لهم بالاستعداد والمنافسة.



مساهمات الأولمبية الدولية لدعم الألعاب الشتوية: