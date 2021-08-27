أستراليا والصين.. العراق وإيران بقطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة مباراة المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والتي تجمع بين أستراليا والصين، يوم 2 سبتمبر المقبل، وكذلك لاستضافة مباراة المجموعة الأولى بين العراق وإيران يوم 7 سبتمبر.

وأكد الاتحاد القاري في بيان رسمي نشره على موقعه الالكتروني «في أعقاب تقييم الظروف الأمنية في العراق وسوريا، وكذلك التحديات التي تفرضها جائحة كورونا في أستراليا والصين، فقد تقرر أن المباريات المقبلة للمنتخبات الأربعة، التي يفترض إقامتها على أرضها، ستقام على ملاعب محايدة، ضمن جهود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوفير أفضل معايير السلامة والأمان، وتأمين خوض المباريات وفق أفضل الظروف لجميع أطراف اللعبة».

وجرى الإعلان سابقا عن اختيار قطر كملعب محايد لخوض مباراة الصين واليابان في المجموعة الثانية، واختيار العاصمة الأردنية عمان لخوض مباراة منتخب سوريا أمام الإمارات، ليتم مع الإعلان الجديد تأكيد كافة ملاعب مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي 2 و7 سبتمبر.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على طلب الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تغيير ترتيب مباراتي المجموعة الأولى بين كوريا الجنوبية ولبنان، بحيث تقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم 7 سبتمبر في سول، قبل أن يستضيف لبنان المباراة الثانية بين الفريقين يوم 27 يناير 2022.