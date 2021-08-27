32 مليون ريال جوائز لكأس الأندية الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس كأس المملكة للأندية الالكترونية بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية ومشاركة جميع الأندية الحكومية المسجلة لدى وزارة الرياضة ، ويستمر حتى 9 أكتوبر في 3 مدن هي الرياض والدمام وجدة.

وتأتي المنافسة تفعيلا لبنود دعم الرياضات المختلفة لاستراتيجية دعم الأندية والتي أعلن عنها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وستكون آلية تقسيم الجوائز بعدد النقاط، حيث حددت قيمة كل نقطة بـ 320 ألف ريال.

ويضم الكأس 5 منافسات مختلفة وهي CS:GO , DOTA 2 , Rainbow Six Siege , PUBG Mobile , Rocket League وتقام على نسختين، إذ انطلقت النسخة الأولى أمس وتستمر حتى 11 سبتمبر، فيما ستنطلق النسخة الثانية في 16 سبتمبر.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر «نهدف إلى تطوير نظام المنافسات وإيجاد سلم شامل يمكن جميع الراغبين من الاحتراف في هذا المجال وهذه البطولات طريق نحو مستقبلنا». وأضاف «تأتي البطولة من استراتيجية دعم الأندية الحكومية التي أطلقتها وزارة الرياضة وتشجيعا للبحث عن المواهب وتقوية اللاعب الهاوي».