شكرا لقرائتكم خبر توهان الطائي يغري الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط عدم وضوح رؤية حول مشاركة لاعبي الطائي الذين تعاقد معهم أخيرا من عدمها، يستضيف الطائي بملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، نظيره الفيحاء في إطار لقاءات الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت لـ»مكة» مصادر من داخل أروقة نادي الطائي أن الأخير لم يتلق حتى الآن قرارا من رابطة دوري المحترفين تمنع مشاركة لاعبيه الأجانب في مباراة اليوم، في ظل صدور قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة القاضي بتعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بسبب عدم إفصاحه عن وجود التزامات مالية لصالح نادي النصر.

وأبانت المصادر أيضا أن اللاعبين الأجانب الذين شاركوا في مباراتي الهلال وضمك (البلغاري مارتن لوكوف والثلاثي البرازيلي مارسيلو فيريرا ولوكاس ألفيس وقوميز دينر والزامبي ناوليدج موسونا)، تم تسجيلهم في نظام التسجيل الدولي (TMS) وفقا للوائح والقوانين، وتم رفع كافة المستندات وبإمكانهم المشاركة اليوم حسب رؤية الجهاز الفني، فيما لا يستطيع كل من السويسري سيفاس ماليلي والجزائري أمير سعيود المتواجدين في حائل المشاركة في المباراة بسبب إيقاف نظام التسجيل الدولي وتعليق شهادة الكفاءة المالية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الطائي لإنهاء هذا الأمر مع تبقي 5 أيام على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الحالي.

وصعد الطائي والفيحاء سويا لدوري الأضواء، إلا أن الجوانب فنية تشير إلى تميز كفة الفيحاء الأكثر استقرار.

الطائي المستضيف الذي يخوض أولى مواجهاته على أرضه هذا الموسم يأتي في المرتبة الـ16 بلا نقاط عقب خسارتين متتاليتين أمام الهلال وضمك، ويسعى جاهدا إلى تحسين أوضاعه في سلم الترتيب ومصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار الأول له في الدوري رغم الأوضاع الفنية غير المستقرة من حيث استمرار غياب مدربه التونسي محمد الكوكي عن مقاعد البدلاء للجولة الثالثة إضافة إلى حالة القلق التي سيطرت على الفريق من حيث عدم تأكيد مشاركة الأجانب.

أما الفيحاء فيأتي بالمرتبة الخامسة قبل نتائج أمس برصيد 4 نقاط عقب عودته من الأحساء بتعادل إيجابي أمام الفتح في الجولة السابقة، وفوز في الجولة الأولى على الاتحاد.

أسئلة حائرة في الطائي:

