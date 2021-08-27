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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون 

الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى

كشف الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تلقى النادى إخطارا رسميًا من قبل اتحاد الكرة، يفيد بتسليم درع الدورى بعد لقاء البنك الأهلى والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى

صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهتى انجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر

صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

اتحاد الكرة يُسند مباريات الجولة 34 بالدورى لحكام بدون رخصة الـ VAR

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباريات الجولة الـ34 والأخيرة بالدورى لحكام لا يملكون رخصة الـvar ، بعد قرار اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بإقامة مباريات الجولة الأخيرة بدون تقنية الفيديو، ما عدا مباراتىّ الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى.

اتحاد الكرة يُسند مباريات الجولة 34 بالدورى لحكام بدون رخصة الـ VAR

عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد انضمام عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لقائمة الفراعنة.

عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح

 

كارتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلى، والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

كارتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى

 

تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري

 

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

الأهلي يعلن ضم بيرسي تاو رسمياً 4 مواسم.. فيديو وصور

 

حدثت مشادة بين المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وأسامة نبيه مدرب الفريق خلال المران الجماعى الذى أقيم منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى غدًا الجمعة.

 

مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث)

بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم

كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة حسم صفقة ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا إن الصفقة لم تحسم حتى الوقت الحالي.

 

بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم

 

كشف مصدر تفاصيل مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في سموحة من أجل الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل مسئولي القلعة الحمراء في صفقة شراء اللاعب بقوة.

الأهلى يعرض 20 مليون وإعارة بيكهام وفهد لشراء حسام حسن

 

الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

 

الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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