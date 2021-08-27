أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى

كشف الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تلقى النادى إخطارا رسميًا من قبل اتحاد الكرة، يفيد بتسليم درع الدورى بعد لقاء البنك الأهلى والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهتى انجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

اتحاد الكرة يُسند مباريات الجولة 34 بالدورى لحكام بدون رخصة الـ VAR

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباريات الجولة الـ34 والأخيرة بالدورى لحكام لا يملكون رخصة الـvar ، بعد قرار اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بإقامة مباريات الجولة الأخيرة بدون تقنية الفيديو، ما عدا مباراتىّ الأهلى مع أسوان، والزمالك مع البنك الأهلى.

عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد انضمام عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لقائمة الفراعنة.

كارتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلى، والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت. تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري. أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

حدثت مشادة بين المغربى حميد أحداد، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وأسامة نبيه مدرب الفريق خلال المران الجماعى الذى أقيم منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى غدًا الجمعة.