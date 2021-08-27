شكرا لقرائتكم خبر عن جدار الفراعنة المنيع.. كاف يشيد بأداء محمد الشناوى قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالحارس محمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب المصرى والنادى الأهلى، وأدائه المميز مع منتخب مصر، مؤكدا أنه "جدار الفراعنة المنيع".

ونشر حساب الكاف، عبر تويتر، مجموعة تصديات صعبة أنقذها الحارس الشناوى، صحبها بإحصائية عن لعبه مع المنتخب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى شهدت بطولة 2019 التى أقيمت فى مصر الظهور الأول لمحمد الشناوى مع المنتخب الوطنى فى البطولة القارية، لعب خلالها 4 مباريات، منها 3 خرج منها بشباك نظيفة، بينما استقبل مرماه هدفًا وحيدًا، مؤكدين أنه جدار الفراعنة المنيع.





وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، أعلن قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهتى انجولا والجابون يومى 2 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وشملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد الننى المحترفين فى انجلترا تحسبا لنجاح مساعى ضمهما فى ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة فى انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالى.

وجاءت القائمة على النحو التالى: محمد الشناوى والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدى وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافى وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى ورمضان صبحى وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدى افشه ومحمد صلاح ومحمد الننى .