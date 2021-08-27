شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى عقب مباراة المصرى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المصرى نظيره طلائع الجيش.

التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وطلائع الجيش فى الدورى