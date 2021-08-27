اخبار الرياضه

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. محمد شريف يتصدر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. محمد شريف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المصرى نظيره طلائع الجيش.

التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وطلائع الجيش فى الدورى

حسم التعادل السلبى مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم، الخميس على استاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وطلائع الجيش فى الدورى

 

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز 

 


Capture
 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا