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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. محمد شريف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المصرى نظيره طلائع الجيش.
التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وطلائع الجيش فى الدورى
حسم التعادل السلبى مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم، الخميس على استاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.
جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز