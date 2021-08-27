7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 26 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 فى مقدمتها، الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى

الزمالك يتلقى إخطاراً باستلام درع الدورى فى بتروسبورت أمام البنك الأهلى

كشف الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تلقى النادى إخطارا رسميًا من قبل اتحاد الكرة، يفيد بتسليم درع الدورى بعد لقاء البنك الأهلى والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهتى انجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد انضمام عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لقائمة الفراعنة.

كارتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى