شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم، الخميس على استاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى: عصام ثروت، الدفاع :علاء عطا وإسلام صلاح وعمرو موسى وأحمد شديد قناوى، الوسط: فريد شوقى وإسلام عطية وإيزى إيميكا، الهجوم: كازادى كاسونجو وأحمد رفعت وجريندو.

بينما دخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، الدفاع: خالد سطوحى وإسلام جمال وأحمد عبد الرحمن زولا، وحسن مجدى، الوسط: فرنك نجونجا، مصطفى جمال وعمرو السيسي وأحمد سمير، الهجوم: عمرو مرعى وعمرو جمال.

بهذه النتيجة احتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما احتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.