شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. بن شرقى هداف الزمالك فى مشوار التتويج بالدورى الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك، فى تحقيق إنجاز شخصى بعد مساهمته فى تحقيق لقب الدورى الممتاز، مع الأبيض، للمرة الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، بعدما ساهم مع اللاعبين فى تحقيق حلم الجماهير وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ليصبح هداف الزمالك فى مسابقة الدورى الممتاز.

سجل أشرف بن شرقى، هدف الزمالك الثانى فى مباراة حسم لقب الدورى الممتاز، أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 15 هدفًا مع أبناء ميت عقبة.

إجمالاً شارك بن شرقى مع الزمالك فى 30 مباراة بالدورى الممتاز، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 7 أهداف وحصل على 5 إنذارات.

فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا صنع خلالهم هدفين، وحصل على إنذار، ومباراتين فى كأس مصر، وأحرز خلالهم هدفين.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 77 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 30 هدفًا وصنع 19 هدفًا أخر وتوج بأربعة بطولات، وهم: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر والسوبر الإفريقى.