شكرا لقرائتكم خبر الكشف عن تصميم كأس الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيكون تصميم كأس الملك فيصل فريدا من نوعه ويعد من روائع التصاميم العالمية للكؤوس، إذ صمم الكأس في أرقى وأعرق دور التصاميم العالمية بإيطاليا وروعي في تصميمه أن يكون على قدر جمالي كبير ومتميز يليق بحجم الشوط والثقل الكبير الذي يحمل اسمه، حيث يرتبط اسم الشوط بمسمى ملك العروبة فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله -، مع الأصالة والتاريخ عبر تخصيص هذه الكأس للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات.
ويحمل كأس الملك فيصل تفاصيل عديدة في التصميم والشكل فهو يكتسي اللونين «الذهبي والفضي» وصنع من الذهب الخالص عيار 24 قيراطا بطول كامل 80 سم وبقاعدة منفصلة بقياس 10 سم وقياس ارتفاع الكأس 70 سم ليكون تحفة فريدة وغير مشابهة لأي كأس، إذ حرص نادي سباقات الخيل على أن تليق الكأس بحجم الحدث في نسخته الأولى.
واعتمدت إدارة نادي سباقات الخيل آلية وشروط المشاركة في الشوط الكبير بحيث يكون شوطا مخصصا للخيل العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات على المسار الرملي ومسافته 1600 م.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تصميم كأس الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.