الهلال يهدف لملاحقة الانتصارات بالباطن

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ولم يسبق للباطن الفوز على الهلال في تاريخ مواجهاتهما السابقة، حيث تقابل الفريقان في 8 مواجهات، فاز الهلال في 6، وحضر التعادل في مباراتين.
ولا يعني التاريخ أن الفوز مضمون للهلال، حيث إنه فشل في تحقيق الفوز على الباطن في الموسم الماضي بعد أن انتهت مواجهتا الذهاب والإياب بالتعادل 1/1.
كما أن الباطن صاحب الثلاث نقاط سيسعى إلى تحقيق فوزه الأول، وخاصة أنه قدم مستوى جيدا خلال الجولتين الماضيتين، رغم أنه خسر في الجولة الأولى أمام الاتفاق 1/2 قبل أن ينتفض في المباراة الثانية ويفوز على أبها 2/ 1.
أما الهلال فإنه يمضي بكل ثبات، حيث إنه الفريق الوحيد الذي حقق النقاط الكاملة حتى الآن، فبعد فوزه الصعب في المباراة الافتتاحية على الطائي بنتيجة 1/ 0 في الدقيقة الـ90، نجح في قلب تأخره في المباراة الثانية أمام التعاون بهدف، إلى فوز 2/ 1 وأيضا في الدقيقة الـ90.
كل الترشيحات تصب في مصلحة الهلال المكتمل، وذلك بعودة المصابين عبدالله عطيف وناصر الدوسري حيث أصبحت مشاركتهما من عدمها عند الجهاز الفني بقيادة المدرب جارديم.
أفضلية سابقة
- خلال 8 مواجهات سابقة بين الفريقين، فاز الهلال 6 مرات وتعادلا مرتين
- الهلال يتفوق دفاعيا باهتزاز شباكه مرة واحدة مقابل 3 مرات للباطن
- رغم تصدر الهلال إلا أن قوة هجومه معادلة لقوة هجوم الباطن
- كل فريق سجل 3 أهداف في مباراتيه بالجولتين الماضيتين
- في آخر مواجهتين بينهما الموسم الماضي تعادلا 2/2 و1/1
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