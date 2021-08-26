الفيصلي.. دواء للاتحاد أم زيادة أوجاع؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطل الاتحاد بوجه جديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم حيث يحل ضيفا على الفيصلي بملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الثالثة بعدما خسر نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، وأقال مديره الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

ويقود المدرب الوطني حسن خليفة الدفة الفنية للفريق وكل آمال الاتحاديين كسب المواجهة لتخفيف آلام خسارة النهائي العربي.

كما أن مسيرة الاتحاد متذبذبة على الرغم من أن الدوري في بدايته، حيث خسر أولى جولاته أمام الفيحاء 0/ 1 ثم عاد وكسب فريق الرائد، وبعدها خسر النهائي العربي.

وسيكون لقاء اليوم هو الظهور الأول للمحترف البرازيلي إيغور كورنادو في الدوري بعدما حرمه عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية من اللعب أمام الفيحاء والرائد، فيما ظهر اللاعب للمرة الأولى رسميا في النهائي العربي وكان أحد أفضل اللاعبين.

وتظهر مباراة اليوم أيضا، ولأول مرة منذ موسمين كاملين، الحارس راكان النجار بين خشبات الاتحاد الثلاث ليعوض غياب البرازيلي مارسيلو جروهي المصاب.

أما الفيصلي المنتشي بفوزه الثمين على النصر في الجولة الماضية بنتيجة 2/ 1، وقبلها التعادل مع الأهلي 1/ 1فيدخل اللقاء وعينه على تحقيق النقطة السابعة، حيث يملك 4 نقاط مقابل 3 للاتحاد.

وحرص مدرب الفيصلي باولو تراميزاني خلال اليومين الماضيين الاجتماع باللاعبين وتقديم محاضرة فنية لتصحيح أخطاء اللاعبين عبر تقنية الفيديو وتطبيق النهج التكتيكي الذي سيدخل به مواجهة الاتحاد المرتقبة.

كما سيكون هذا اللقاء هو الأول للاعب عبدالمجيد السواط ضد فريقه السابق الاتحاد بعدما انتقل لعنابي سدير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصورة نهائية.

وفشل الاتحاد عبر المواسم الخمسة الماضية في تحقيق أي فوز على الفيصلي بدوري المحترفين، إذ التقى الفريقان في 9 مباريات، تمكن الفيصلي من الفوز في 5 مباريات وحضر التعادل في 4 مباريات.