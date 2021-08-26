الأهلي يسجل ثاني أسوأ انطلاقة وضمك الأفضل

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وبخوضهما الجولة الثالثة، جمع الأهلي 3 نقاط من أصل 9 نقاط بينما حقق ضمك 4 نقاط من أصل 9 نقاط.
وكان الأهلي قد كرر نفس الحصيلة النقطية في موسم 2010، حيث تحصل على 3 نقاط بعد مرور الجولة الثانية، ولكن مع الفارق أنه حقق الفوز في الجولة الأولى ومن ثم تعرض لخسارتين عكس هذا الموسم الذي فشل في تحقيق أي فوز واكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاث.
ويعتبر موسم 2011 هو الأفضل للأهلي حيث حقق العلامة الكاملة (9 نقاط) في أول 3 جولات.
أما ضمك فبدأ مشواره بدوري المحترفين في عام 2019 وحقق حينها 3 نقاط من فوز وخسارتين، وفي موسم 2020 لم يحقق أي نقطة، حيث تعرض للخسارة ثلاث مرات.
وفي هذا الموسم وبرغم خسارته الكبيرة في المباراة الافتتاحية أمام النصر 1/ 4، استطاع تحقيق الفوز في الجولة الثانية على حساب الطائي 1/0 وتعادل مع الأهلي 1/1 ليحصد 4 نقاط كأفضل رصيد له بعد الجولة الثالثة.
فرصة العويس
ستكون فترة التوقف الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فرصة كبيرة لحارس الأهلي محمد العويس لإعادة حساباته في مستواه الذي ظهر به خلال المباريات الثلاث الأولى الماضية.
واهتزت شباك العويس 4 مرات.
وسيتوقف الدوري لمدة أسبوعين وذلك بسبب أيام فيفا وخوض المنتخب الأول مباريات تصفيات كأس العالم أمام منتخبي فيتنام وعمان.
وبدا واضحا تأثر العويس بمسألة تجديد عقده كأحد أكبر الأسباب في عدم ظهوره بالمستوى المعروف عنه، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ إدارة النادي في التفاوض معه قريبا نظرا لاقتراب دخول الفترة التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد دون الرجوع للأهلي.
العويس في المباريات الماضية حسب sofascore:
- أمام الفيصلي: 6.5 من 10
- أمام الحزم: 6.1
- أمام ضمك: 6.3
- تلقى 4 أهداف
العويس مع المنتخب:
- حصل على 3 كلين شيت في آخر 3 مباريات مع الأخضر.
- نال تقييم 7.2 أمام اليمن.
- حصل على 7.1 أمام سنغافورة.
- حصل على 7.5 أمام أوزبكستان.
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