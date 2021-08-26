شكرا لقرائتكم خبر هوية جديدة وشريك مميز لدوري الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه المدير التنفيذي للدوري طلال العبيدي بالدعم غير المحدود والاھتمام الكبير بالقطاع الرياضي من القيادة الحكيمة، مثمنا لوزير الرياضة متابعته ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية.
وبين أن اختيار الھوية الجديدة يأتي استكمالا لمسيرة العمل بصناعة منافسة أقوى، وتعزيزا للمكانة التي حظي بها دوري الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية.
وأشار العبيدي إلى أنه تماشيا مع التنافس الفني الكبير بين الأندية، والشغف الجماھيري استحدثت الھوية الجديدة ويتم السعي دائما للحضور بالقرب من الجميع ومشاركتهم أبرز المفاجآت من خلال دوري الدرجة الأولى، التي سيكون أولھا الإعلان قريبا عن شريك مميز يحمل مسمى الدوري.
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