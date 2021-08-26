سوبر اليد يعيد الجماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري اليوم مباراة كأس السوبر السعودي لكرة اليد بين ناديي مضر (بطل الكأس) والنور (بطل الدوري)، على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع أكاديمية مهد الرياضة (السوبر السعودي - مهد 2021).

وتعد كأس السوبر السعودي أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022، وهي بطولة استحدثها أخيرا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب للمشاركة في بطولات السوبر، التي تقام بين دول الخليج والدول العربية ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية.

وستشهد المباراة حضورا جماهيريا بعد غياب دام أكثر من 18 شهرا بسبب جائحة كورونا.

وسيسمح بحضور 60% من السعة الاستيعابية للصالة الرياضية البالغة 2200 مشجع مجانا، إضافة إلى 120 مقعدا ستخصص للضيوف وكبار الشخصيات في المنصة الشرفية.