سوبر اليد يعيد الجماهير

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وتعد كأس السوبر السعودي أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022، وهي بطولة استحدثها أخيرا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب للمشاركة في بطولات السوبر، التي تقام بين دول الخليج والدول العربية ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية.
وستشهد المباراة حضورا جماهيريا بعد غياب دام أكثر من 18 شهرا بسبب جائحة كورونا.
وسيسمح بحضور 60% من السعة الاستيعابية للصالة الرياضية البالغة 2200 مشجع مجانا، إضافة إلى 120 مقعدا ستخصص للضيوف وكبار الشخصيات في المنصة الشرفية.
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