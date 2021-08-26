حالتان تدعمان احتجاج الأهلي ضد ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي احتجاجا للاتحاد السعودي لكرة القدم على الخطأ الذي وقع فيه حكم لقاء الفريق أمام ضمك أمس الأول بالجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بالتعادل 1/1.

وأوضحت إدارة الأهلي أن الخطأ حدث عندما سمح حكم اللقاء ماجد الشمراني بإعطاء ضمك الإذن باستئناف اللعب بعد تسجيل الأهلي هدفه، وذلك رغم وجود لاعبين من الأهلي داخل ملعب ضمك، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون في ركلة البداية، والذي ينص على «يجب أن يتواجد كافة اللاعبين ما عدا اللاعب الذي سوف ينفذ ركلة البداية في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب».

وسبق أن حدثت مثل هذه الأخطاء من حكام استدعت إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها كما حدث في لقاء المزاحمية ونجران في ملحق الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث إن الحكم أخطأ خلال ركلات الترجيح عندما طبق نظام ركلة للفريق الأول وركلتين للفريق الثاني، مما جعل الاتحاد السعودي يصدر بيانا صحفيا بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها مع إيقاف الحكم.

كما سبق أن ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نتيجة مواجهة البحرين أمام أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2006 بعد أن قام حكم اللقاء بإلغاء ركلة جزاء لأوزبكستان ومنح البحرين ركلة حرة غير مباشرة، وقال الفيفا في بيانه بشأن هذه المباراة «في مثل هذا الموقف فإن قوانين اللعبة تطالب الحكم بإعادة لعب ركلة الجزاء» ثم اتخذ الفيفا قرارا بإعادة المباراة.