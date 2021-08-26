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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ضم 3 صفقات للفريق الأحمر و أعلان قائمة مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدورى المصرى هذا الموسم.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .
بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم
كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة حسم صفقة ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا إن الصفقة لم تحسم حتى الوقت الحالي.
كشف مصدر تفاصيل مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في سموحة من أجل الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل مسئولي القلعة الحمراء في صفقة شراء اللاعب بقوة.
الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا
كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.
الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.