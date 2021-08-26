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أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ضم 3 صفقات للفريق الأحمر و أعلان قائمة مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدورى المصرى هذا الموسم.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري

 

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

الأهلي يعلن ضم بيرسي تاو رسمياً 4 مواسم.. فيديو وصور

 

بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم

كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة حسم صفقة ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا إن الصفقة لم تحسم حتى الوقت الحالي.

 

بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم

 

كشف مصدر تفاصيل مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في سموحة من أجل الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل مسئولي القلعة الحمراء في صفقة شراء اللاعب بقوة.

الأهلى يعرض 20 مليون وإعارة بيكهام وفهد لشراء حسام حسن

 

الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

 

الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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