أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 8 / 2021

كشف مصدر تفاصيل مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في سموحة من أجل الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل مسئولي القلعة الحمراء في صفقة شراء اللاعب بقوة.

الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.