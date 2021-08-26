شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكرى مودعا زملائه فى بيراميدز برسالة مؤثرة: أشكركم من أعماق قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع عبد الله بكرى، لاعب نادى بيراميدز، زملائه فى الفريق بعد إعلان رحيله رسميا عقب نهاية الموسم، متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "أشكركم من أعماق قلبى.. بالتوفيق".



بكرى وجونياس

وأقام فريق بيراميدز حفلا وداعيا للمدافع عبد الله بكرى لاعب الفريق المنتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري، لتوديعه بعد انتهاء مشواره مع النادى.



بكرى يودع زملائه

وودع لاعبو بيراميدز والجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى تاكيس جونياس، عبد الله بكرى فى حفل أقيم على هامش تدريبات اليوم وتمنى له الجميع التوفيق فى مهمته المقبلة مع توجيه الشكر على السنوات التى قضاها فى صفوف الفريق.





ويستعد بيراميدز بدون راحة لمواجهة غزل المحلة فى المباراة المحدد لها الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوى فى الجولة الأخيرة من الدورى الممتاز.







