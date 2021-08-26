شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر وقف مستحقات اللاعبين بسبب سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وقف مستحقات اللاعبين وذلك بسبب سوء نتائج الفريق خلال المباريات الماضية في بطولة الدورى الممتاز رغم ضمان الفريق البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأوضح على العباسى خلال تصريحات خاصة باليوم السابع أن طموح نادى غزل المحلة حصد مركز متقدم في بطولة الدورى المصرى وليس فقط البقاء في البطولة وأنه يوجد غرامه ماليه على اللاعبين طبقا للائحة .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ34 والاخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب الدفاع الجوى السبت المقبل .

ويحصد غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 14 مباراة والهزيمة 12 مباراة .