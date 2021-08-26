شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفوز على بيلاروسيا بكأس العالم بالمجر 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب كرة السلة 3x3 تحت 18 سنة على نظيره بيلاروسيا بنتيجة 20/17 فى منافسات اليوم الثانى من بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر

جاء الفوز ليتصدر منتخب السلة مجموعته بعد الفوز فى اليوم الأول امام رومانيا وإسرائيل على الترتيب ، على أن يلتقى مع ألمانيا بعد قليل، وحال فوزه يتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

قأئمة المنتخب المصرى فى البطولة تضم 4 لاعبين، هم كل من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وكان قد شارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة" .