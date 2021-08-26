شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات بالأهلي: صفقة «تاو» لن تكون الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إن صفقة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لن تكون الأخيرة، وأن هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي.

أعلن مسؤولو النادى الأهلى عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، تدريجيا على مدار اليوم الخميس، في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى .

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومنذ قليل أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .

وحرض بيرسي تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.