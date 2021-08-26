مدير التعاقدات بالأهلي: صفقة «تاو» لن تكون الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات بالأهلي: صفقة «تاو» لن تكون الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إن صفقة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لن تكون الأخيرة، وأن هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي.
أعلن مسؤولو النادى الأهلى عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، تدريجيا على مدار اليوم الخميس، في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.
وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى .
كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.
ومنذ قليل أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، وقال أمير توفيق أن الاهلي أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلي .
وحرض بيرسي تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.