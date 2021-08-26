شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة تتويج الزمالك بدرع الدورى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة الزمالك والبنك الاهلى غدا فى الجولة الأخيرة بالدورى إلى الحكم محمود عاشور، ومعه صبحى العمراوى حكما لتقنية الفيديو.

وقرر اتحاد الكرة تسليم الزمالك درع الدورى فى ملعب بتروسبورت عقب مباراة الفريق الأبيض أمام البنك الأهلى.

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلى، والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.

ضم الفرنسى كارتيرون لاعبى الزمالك الأساسيين باستثناء المغربى أشرف بن شرقى، جناح الأبيض، الذى حصل على راحة من مران اليوم، بإذن من الجهاز الفنى للفريق، لإراحته فى مباراة البنك الأهلى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافى – أحمد فتوح – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد - حازم إمام – حمزة المثلوثى.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفنى – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – حميد أحداد – مروان حمدى.