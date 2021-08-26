شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة تتويج الزمالك بدرع الدورى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة الزمالك والبنك الاهلى غدا فى الجولة الأخيرة بالدورى إلى الحكم محمود عاشور، ومعه صبحى العمراوى حكما لتقنية الفيديو.
وقرر اتحاد الكرة تسليم الزمالك درع الدورى فى ملعب بتروسبورت عقب مباراة الفريق الأبيض أمام البنك الأهلى.
وأعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلى، والتى ستجمع بين الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد بتروسبورت.
ضم الفرنسى كارتيرون لاعبى الزمالك الأساسيين باستثناء المغربى أشرف بن شرقى، جناح الأبيض، الذى حصل على راحة من مران اليوم، بإذن من الجهاز الفنى للفريق، لإراحته فى مباراة البنك الأهلى.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الشافى – أحمد فتوح – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد - حازم إمام – حمزة المثلوثى.
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفنى – محمود عبد الرازق شيكابالا.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – حميد أحداد – مروان حمدى.