الأهلي يعلن ضم حسام حسن خلال ساعات.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد -

يعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة بعدما اقترب مسئولو القلعة الحمراء من إنهاء الصفقة مع نظراؤهم في سموحة.

وخضع حسام حسن للفحص الطبي قبل إعلان التعاقد معه من قبل الاهلي خلال الساعات المقبلة ومن المقرر أن يضم الاهلي حسام حسن مقابل 20 مليون جنيه فضلا عن إعارة الثنائي أحمد رمضان بيكهام والصاعد فهد جمعة لنادي سموحة .

و أعلن مسؤولو النادى الأهلى عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، تدريجيا على مدار اليوم الخميس، في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت الصفقة الأولى بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.