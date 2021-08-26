شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل أحدث تقنية نظارات تدريب حراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نادي بيراميدز أول فريق مصري يستحدث تقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى بعدما قرر الاستعانة بها وبالفعل بدأ الحراس في استخدامها في إطار سعي النادي للاستعانة بأحدث التكنولوجيا المطبقة في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أنه بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى وفرت الإدارة النظارات الخاصة بتدريب حراس المرمى في هذه المرحلة لمساعدة الحراس على زيادة الكفاءة وزيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة، مشيرا إلى أن النظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

شدد الطبيب على أن النظارة هي أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال الكرة العالمية ويتم الاستعانة بها مؤخرا بحيث تقلل من حركة الكرة في نظر الحراس وتساعدهم على الاستجابة الأسرع للكرة وبالتالي زيادة الكفاءة وسرعة رد الفعل، وبيراميدز أول فريق مصري قرر إدخال تلك التقنية في تدريباته.

وأنتشرت ظاهرة نظرات حراس المرمى فى يورو 2020 ، قبل مباراة دور الـ 16 بين سويسرا وفرنسا، حيث ظهر حراس الأول بقيادة يان سومر في المران الجماعي بنظارات شمس مثيرة للجدل قبل صدام الديوك في ثمن النهائي.

وتم إكتشاف أنها نظارة شمس مبتكرة تم تصنيعها عن طريق شركة (VisionUp)، قيمتها 350 إسترليني، وتتميز بخواص متفردة، حيث تساعد علي التدريب بشكل أفضل، وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، وذلك بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

وعلى ما يبدو أن تلك النظارات أتت بثمارها مع حارس سويسرا الذى تالق أمام منتخب فرنسا وتصدى إلى ضربة الترجيح الأخيرة، والتي نفذها نجم فرنسا الشاب، كيليان إمبابي، لتحسم بذلك فوز السويسريين بالمباراة، وتصعد بهم إلى دور الثمانية.