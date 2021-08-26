شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يعود لقائمة سيراميكا أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد إبراهيم نجم سيراميكا إلى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى.

وغاب محمد إبراهيم من مواجهة وادى دجلة، التي أقيمت الثلاثاء الماضى، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبي بسبب معاناته من الإجهاد.

واختار هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا 20 لاعبا لقائمة الفريق لمباراة الأسماعيلي، هم:

حراسة المرمى: عامر عامر- محمد جمال

خط الدفاع: طارق سامي – سيف تقا – خالد صبحى - فابريس نجاه - أحمد محسن- محمود صقر.

خط الوسط:محمد إبراهيم – سمير هشام - ضياء قنديل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل

خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين – شريف دابو – ميدو جابر – مصطفى ميسي - ونيفول كوبينا

تعادل وادي دجلة مع سيراميكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يهبط فريق وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا بعد وصوله للنقطة 29 قبل جولة وحيدة من نهاية مسابقة الدوري، لاسيما وأن الفارق بينه وبين البنك الأهلي وصل إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخير مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، ويُكمل الغزلان مثلث الهبوط بعد الإنتاج الحربي وأسوان.

بهذه النتيجة يصل رصيد دجلة إلى 29 نقطة في المركز الـ16 بينما يصل سيراميكا إلى النقطة 39 في المركز التاسع.