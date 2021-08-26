شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة الأخيرة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام أطقم تحكيم الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما قررت اللجنة إقامة المباريات بدون تقنية الفيديو ماعدا مباريات الأهلى مع أسوان ، والزمالك مع البنك الأهلى، والانتاج الحربى مع دجلة.

الأهلي و أسوان :

سعيد حمزة ، محمد عزازي ، أسامة السيد ، وليد الصياد ، محمد عباس قابيل ، خالد الغندور.

البنك الأهلي و الزمالك:

محمود عاشور ، محمود أبو الرجال ، أحمد توفيق ، أبوبكر عبد الحي ، صبحي العمراوي ، مصطفى الشهدي.

إنبي و الجونة :

محمد سيد بكر ، سامح شعبان ، أحمد المأذون ، عبد الحكيم ناصر.

سموحة و مصر للمقاصة:

حمادة الحلاوى ، محمود مصطفى ، وليد قابيل ، عبد العزيز أبو سعدة.

بيراميدز و غزل المحلة :

وائل فرحان ، هشام هاشم ، أحمد حبيب ، شاكر عبد الحليم.

المقاولون العرب و الاتحاد السكندري:

نادر قمر الدولة ، هشام عبد العزيز ، أحمد الشريف ، بكر الشريف.

الإنتاج الحربي ووادي دجلة:

محمد يوسف ، محمد أبو العزايم ، طارق مصطفى ، محمد سعدون ، عمرو الشناوي ، مصطفى محمد.

سيراميكا و الإسماعيلي:

صبري ابراهيم ، وليد ممدوح ، أحمد عبد المنعم شعبان ، لطفي شعبان.