شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة الأخيرة للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام أطقم تحكيم الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما قررت اللجنة إقامة المباريات بدون تقنية الفيديو ماعدا مباريات الأهلى مع أسوان ، والزمالك مع البنك الأهلى، والانتاج الحربى مع دجلة.
الأهلي و أسوان :
سعيد حمزة ، محمد عزازي ، أسامة السيد ، وليد الصياد ، محمد عباس قابيل ، خالد الغندور.
البنك الأهلي و الزمالك:
محمود عاشور ، محمود أبو الرجال ، أحمد توفيق ، أبوبكر عبد الحي ، صبحي العمراوي ، مصطفى الشهدي.
إنبي و الجونة :
محمد سيد بكر ، سامح شعبان ، أحمد المأذون ، عبد الحكيم ناصر.
سموحة و مصر للمقاصة:
حمادة الحلاوى ، محمود مصطفى ، وليد قابيل ، عبد العزيز أبو سعدة.
بيراميدز و غزل المحلة :
وائل فرحان ، هشام هاشم ، أحمد حبيب ، شاكر عبد الحليم.
المقاولون العرب و الاتحاد السكندري:
نادر قمر الدولة ، هشام عبد العزيز ، أحمد الشريف ، بكر الشريف.
الإنتاج الحربي ووادي دجلة:
محمد يوسف ، محمد أبو العزايم ، طارق مصطفى ، محمد سعدون ، عمرو الشناوي ، مصطفى محمد.
سيراميكا و الإسماعيلي:
صبري ابراهيم ، وليد ممدوح ، أحمد عبد المنعم شعبان ، لطفي شعبان.