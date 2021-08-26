شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المصرى وطلائع الجيش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى وطلائع الجيش المقامة حاليا بينهما على ستاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى:حراسة المرمى: عصام ثروت،الدفاع :علاء عطا وإسلام صلاح وعمرو موسى وأحمد شديد قناوى،الوسط :فريد شوقى وإسلام عطية وإيزى إيميكا،الهجوم : كازادى كاسونجو وأحمدرفعت وجريندو.

بينما دخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى:محمد بسام،الدفاع:خالد سطوحى وإسلام جمال وأحمد عبد الرحمن زولا،وحسن مجدى،الوسط:فرنك نجونجا،مصطفى جمال وعمرو السيسي وأحمد سمير،الهجوم:عمرو مرعى وعمرو جمال.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما يحجز المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.