شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة حكما لمباراة الأهلى وأسوان بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم سعيد حمزة لإدارة مباراة الأهلى وأسوان في التاسعة من مساء غد ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان غدا، وضمت 21 لاعبا.

وتضم قائمة الفريق كل من، محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.