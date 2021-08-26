شكرا لقرائتكم خبر عن ميكسيونى وبيرسى تاو..ثنائية جديدة فى هجوم الأهلى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، صوراً للثنائى الجديد المنضم إلى القلعة الحمراء، بيسرى تاو وميكسيونى، خلال تصويرهما على ملعب التتش لتقديمهما إلى الجماهير، وأعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، تعاقده مع الثلاثي كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، وذلك قبل 24 ساعة على إسدال الستار رسميًا على الموسم الجاري بمواجهة أسوان المقرر إقامتها غدا في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



ميكسيونى وبيرسى تاو (1)



ميكسيونى وبيرسى تاو (2)



ميكسيونى وبيرسى تاو (3)



ميكسيونى وبيرسى تاو (4)

وقال الأهلي في بيان رسمي أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي أعلن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسبق الإعلان عن ميكيسوني التعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر ألا يشارك الثلاثي الجديد مع النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية، المحدد لها 24 سبتمبر المقبل خاصة وأن النادي أرسل قائمته الأفريقية للموسم الجديد وتضمن 33 لاعبًا ولم تتضمن الثلاثي الجديد وستشهد إضافة الثلاثي في يناير حيث يتبقى في القائمة 7 مقاعد شاغرة.

وستكون مشاركة تاو وميكيسوني وفؤاد بدءًا من مباراة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن، وينتظر النادي الأهلي تحديد الموعد من جانب اتحاد الكرة الذي قرر تأجيل مباريات الفريق في الكأس والتي لم يشارك فيها سوى في مباراة دور الـ32 أمام النصر والتي حسمها بنتيجة 2-1، وتم تأجيل باقي المباريات بسبب ضغط جدول الفريق في مسابقة الدوري.