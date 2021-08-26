شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تفويض سيد عبدالحفيظ لحضور اجتماع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تفويض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية يوم الأحد المقبل ، وناقش مسئولو الأهلي مع سيد عبدالحفيظ ظهر اليوم؛ العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وطلب مسئولو النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

من ناحية أخرى ، أعلن بيتسو موسيماني، المدير للأهلي، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.