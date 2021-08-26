الارشيف / اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون 

صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

اتحاد الكرة يُسند مباريات الجولة 34 بالدورى لحكام بدون رخصة الـ VAR

اتحاد الكرة يُسند مباريات الجولة 34 بالدورى لحكام بدون رخصة الـ VAR

عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح

عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح

 

كارتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى

كارتيرون يضم الأساسيين باستثناء بن شرقى لقائمة مواجهة البنك الأهلى

 

تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري

تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري

 

بيرسى تاو فى فيديو تقديمه لجماهير الأهلى: "أنا اخترت التاريخ"

بيرسى تاو فى فيديو تقديمه لجماهير الأهلى:

 

الأهلي يعلن ضم بيرسي تاو رسمياً 4 مواسم.. فيديو وصور

 

الأهلي يعلن ضم بيرسي تاو رسمياً 4 مواسم.. فيديو وصور

 

مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث)

 

 

مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث)

بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم

 

بيراميدز: عرضنا 7 ملايين جنيه لضم ناصر ماهر والأهلى طلب 15.. والصفقة لم تحسم

 

الأهلى يعرض 20 مليون وإعارة بيكهام وفهد لشراء حسام حسن

 

الأهلى يعرض 20 مليون وإعارة بيكهام وفهد لشراء حسام حسن

 

الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

 

الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

 

الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم

الأهلي يعلن ضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا