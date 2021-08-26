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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون
صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون
اتحاد الكرة يُسند مباريات الجولة 34 بالدورى لحكام بدون رخصة الـ VAR
عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح
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تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري
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