حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021

مشادة بين أحداد وأسامة نبيه.. والمدرب: نرفزة ملعب وهناك من يحاول إفساد فرحتنا (تحديث)

تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمباراة أسوان في الدوري

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية