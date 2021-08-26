اتحاد الكرة يُعلن حكام الجولة الأخيرة من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الخميس، عن الأطقم التحكيمية في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن مباراة الأهلي ونظيره أسوان سيقودها كلًا من سعيد حمزة، محمد عزازي، أسامة السيد، وليد الصياد، محمد عباس قابيل، خالد الغندور على أن يُدير مباراة البنك الأهلي والزمالك كلًا من: محمود عاشور، محمود أبو الرجال، أحمد توفيق، أبو بكر عبدالحي، صبحي العمراوي، مصطفى الشهدي.

وأسندت لجنة الحكام، مباراة إنبي والجونة لكلًا من محمد سيد بكر، سامح شعبان، أحمد المأذون، عبدالحكيم ناصر ومباراة سموحة ونظيره مصر المقاصة لكلًا من: حمادة الحملاوي، محمود مصطفى وليد قابيل، عبدالعزيز أبو سعدة.

نوهت لجنة الحكام إلى أن مباراة بيراميدز وغزل المحلة سيقودها كلًا من وائل فرحان، هشام هاشم، أحمد حبيب، شاكر عبد الحليم، بينما سيُدير مباراة المقاولون العرب ونظيره الاتحاد السكندري كلًا من نادر قمر الدولة، هشام عبدالعزيز، أحمد الشريف وبكر الشريف على أن يقود مباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة كلًا من محمد يوسف، محمدأبو العزايم، طارق مصطفى، محمد سعدون، عمرو الشناوي، مصطفى محمد فيما سيقود مباراة سيراميكا كليوباترا ونظيره الإسماعيلي كلًا من صبري إبراهيم، وليد ممدوح، أحمد عبد المنعم شعبان، لطفي شعبان.