الأهلي: صفقة بيرسي تاو ليست الأخيرة.. ونتفاوض مع عدد من اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بأن صفقة بيرسي تاو لاعب المنتخب الجنوب إفريقي ليست الأخيرة للفريق، موضحًا أن النادي حاليًا يتفاوض مع عدد من اللاعبين وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وقال أمير توفيق، في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للأهلي إن صفقة الجنوب إفريقي لن تكون الأخيرة بالنسبة للنادي، بعدما أعلن عن عدد من اللاعبين على مدار يوم الخميس.

وأوضح توفيق أن هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني، وبالتنسيق الكامل مع رئيس النادي محمود الخطيب، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، وكريم فؤاد لتدعيم الفريق في الموسم الجديد، وسط أنباء عن انتقال مهاجم سموحة حسام حسن إلى الفريق من أجل مزيد من التدعيمات في الخط الأمامي.

وحقق الأهلي لقبي السوبر الإفريقي ودوري الأبطال، لكنه خسر الدوري لصالح الزمالك الذي استعاد اللقب الغائب عن جدرانه منذ 5 سنوات.