مصطفى محمد يتأهل مع جالاتاسراي.. كوكا يرافق أولمبياكوس لمجموعات الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تأهل مصطفى محمد رفقة جالاتاسراي التركي إلى دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز بنتيجة 2-1 في لقاء العودة من الدور التمهيدي الأخير، على ستاد رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

وحسم النادي التركي التأهل للمجموعات بعدما كان قد تعادل في لقاء الذهاب بنتيجة 1-1، ليكون مجموع مباراتي الذهاب والعودة 3-2.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وفي مباراة أخرى، تأهل أحمد حسن "كوكا" مع أولمبياكوس اليوناني إلى نفس المرحلة بعد التفوق على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وتعادل الفريق في لقاء العودة خارج الأرض بنتيجة 1-1، بعدما كان قد فاز في الذهاب باليوناني بنتيجة 3-0.

وتواجد أحمد حسن "كوكا" طوال المباراة على مقاعد البدلاء.

وتقام قرعة دور المجموعات غدا الجمعة.