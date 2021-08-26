الخطيب يفوض عبدالحفيظ لحضور اجتماع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، أن رئيس مجلس إدارته والمشرف على قطاع الكرة، محمود الخطيب، قد فوّض مدير الكرة، سيد عبدالحفيظ؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل اجتماعًا مع ممثلي الأندية بمقره في الجبلاية؛ لمناقشة عددًا من المستجدات على الساحة الرياضية.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، إلى أن الخطيب قد عقد جلسة مطولة مع عبدالحفيظ، ناقشا خلالها العديد من الملفات الخاصة بالموسم الجديد لفريق الكرة.

وأتم النادي الأهلي بيانه بالتنويه إلى أن الخطيب طلب من عبدالحفيظ الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.