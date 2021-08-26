قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تقنية "VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قرر اتحاد الكرة عد استخدام تقنية الفيديو "VAR" في مباريات الجولة الأخيرة باستثناء 3 مباريات.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الكرة استثنى مباريات الزمالك أمام البنك الأهلي، والأهلي وأسوان المقررتين مساء الجمعة، إضافة لمواجهة الإنتاج الحربي أمام وادي دجلة المقررة يوم السبت المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد رأى عدم أهمية استخدام تقنية "VAR" في 6 مباريات بالجولة الأخيرة بعد حسم كافة المقاعد المؤثرة.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري، فيما تأهل الفريق الأبيض بصحبة الأهلي إلى دوري الأبطال، والمصري وبيراميدز إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فيما هبط الثلاثي الإنتاج الحربي، وأسوان، ووادي دجلة.