بالفيديو.. كيف قدم الأهلي صفقاته الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

كشف النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن أول 3 صفقات رسمية، يدعم بها صفوف فريقه لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق من اليوم إتمام تعاقده مع اللاعب كريم فؤاد قادمًا من صفوف النجوم بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي والموزمبيقي لويس ميكيسون مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة، بجانب المحترف الجنوبي أفريقي بصفوف نادي برايتون الإنجليزي، بيرسي تاو.

وجاء تقديم الأهلي للثلاثي الجديد بطرق مُبتكرة جاءت:

تقديم الأهلي لكريم فؤاد:

تقديم الأهلي للاعب لويس ميكيسون:

تقديم الأهلي للاعب بيرسي تاو: