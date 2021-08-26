مدرب برايتون: استمتعت بالعمل مع بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح جراهم بوتر المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي، أنه استمتع بالعمل مع بيرسي تاو المنتقل حديثًا إلى الأهلي، قائلًا إن رغبته في اللعب بالاستمرار كانت سبب قراره بالرحيل.

وقال جراهام في تصريحاته للموقع الرسمي لبرايتون: "لقد استمتعت حقًا بالعمل مع بيرسي، هو لاعب محترف لأقصى درجة، كما أنه محبوب وسط عناصر الفريق."

وتابع مدرب برايتون: "لكنه في هذه المرحلة من عمر يريد اللعب باستمرار ونحن نتفهم هذا الأمر تمامًا".

وأضاف: "هذا الانتقال يمنحه فرصة تحقيق هذا الهدف، فهو سوف ينضم إلى واحد من أكبر الأندية الإفريقية، وبالنيابة عن الجميع داخل النادي أتمنى له مستقبل رائع".

وأعلن الأهلي عن التعاقد مع بيرسي تاو اليوم الخميس بعدما قضى سنوات في كرة القدم الأوروبية، يعمل على بناء مسيرة ناجحة لنفسه، حيث سيعود للعمل مع مدربه السابق بيتسو موسيماني.