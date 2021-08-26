قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي.. غياب بنشرقي وعلاء وعودة أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمباراة الجولة الأخيرة من عمر دوري We المصري أمام البنك الأهلي.

وكان الزمالك قد فاز رسميا بلقب بطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه يوم الثلاثاء الماضي بعد الفوز على الانتاج الحربي بهدفين دون رد وتعادل الأهلي مع الجونة 3-3 في ذات الجولة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي عند الساعة التاسعة على ملعب بتروسبورت في القاهرة الجديدة.

وشهدت قائمة الزمالك غياب الدولي المغربي أشرف بنشرقي الذي حصل على راحة بالإضافة إلى محمود علاء فيما عاد المغربي حميد أحداد للقائمة.

وجاءت قائمة الزمالك لهذه المباراة كالأتي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي