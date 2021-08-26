قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي.. غياب بنشرقي وعلاء وعودة أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمباراة الجولة الأخيرة من عمر دوري We المصري أمام البنك الأهلي.
وكان الزمالك قد فاز رسميا بلقب بطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه يوم الثلاثاء الماضي بعد الفوز على الانتاج الحربي بهدفين دون رد وتعادل الأهلي مع الجونة 3-3 في ذات الجولة.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي عند الساعة التاسعة على ملعب بتروسبورت في القاهرة الجديدة.
وشهدت قائمة الزمالك غياب الدولي المغربي أشرف بنشرقي الذي حصل على راحة بالإضافة إلى محمود علاء فيما عاد المغربي حميد أحداد للقائمة.
وجاءت قائمة الزمالك لهذه المباراة كالأتي:
حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي