الصفقة الثالثة.. الأهلي يُعلن التعاقد مع بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، إتمام إجراءات تعاقده مع المحترف الجنوبي أفريقي بصفوف نادي برايتون الإنجليزي، بيرسي تاو.

وتُعد صفقة ضم الأهلي للاعب الجنوب أفريقي هي الثالثة، بعدما أعلن في وقت سابق من اليوم إتمام تعاقده مع اللاعب كريم فؤاد قادمًا من صفوف النجوم، بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي، والموزمبيقي لويس ميكيسون مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.

وخاض اللاعب صاحب الـ27 عامًا خلال الموسم الماضي 2020/2021، 20 مباراة؛ وسجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه خلال 1384 دقيقة لعب.

يُذكر أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، أعلن عن رغبته في ضم بيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أنه سبق وقاد اللاعب عندما كان في صنداونز.